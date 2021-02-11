السعودية | وزير خارجية السعودية: نؤكد على أهمية توحيد الجهود لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة

شكرا لقرائتكم وزير خارجية السعودية: نؤكد على أهمية توحيد الجهود لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، على أهمية توحيد الجهود لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف وزير خارجية السعودية، أن المملكة تدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية ومواجهة جائحة كورونا.

وأطالب الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية السعودية واليونان وقبرص ومصر والإمارات والبحرين بمنتدى فيليا بأثينا، باحترام حرية الملاحة في الممرات الدولية ومبادئ السيادة.