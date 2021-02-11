السعودية | "البحر الأحمر" للعربية: تكلفة مشروع كورال بلوم تصل لـ3.7 مليار دولار

شكرا لقرائتكم "البحر الأحمر" للعربية: تكلفة مشروع كورال بلوم تصل لـ3.7 مليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير البحر الأحمر، جون باغانو، إن التكلفة التقديرية لمشروع كورال بلوم بين 12 (3.2 مليار دولار) و14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، ومن المتوقع أن يفتح أبوابه في العام 2023، مشيرا إلى أنه استثمار ضخم ولكن سيكون له صدى جيد وسيؤمن العوائد المناسبة المعدلة للمخاطر لهذا الاستثمار.

وأضاف في حديثه مع "العربية" أن لدى شركته فرصة فريدة ما بعد كورونا لإعادة ضبط الأمور وتحدي مفهوم "العمل كالمعتاد".

وتابع: "نحن في شركة تطوير البحر الأحمر أخذنا نهجا طموحا للسياحة المتجددة، وبالتالي أعتقد أن الإجراءات والخطوات التي نتخذها ستلاقي ترحيبا من المسافرين".

وأوضح أنه على سبيل المثال "سنكون أكبر وجهة سياحية تعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، ما من مشروع حول العالم حاول القيام بذلك وبهذا الحجم".

وأشار إلى أنه سيكون لدى المنطقة أكبر نظام تخزين للبطارية في العالم، فهذا مشروع واحد في السعودية، ولكن إذا لم نأخذ هذه الخطوات الجريئة سنبقى في الأزمة البيئية التي يواجهها العالم اليوم.

وأضاف أن مشروع البحر الأحمر سوف يقود العالم في مجال السياحة المتجددة والسياح سيكافئوننا على وضع البيئة والمناخ وأجيال المستقبل قبل ربحيتنا، وفقا لباغانو.

وأكد على أن الشركة محظوظة كونها تحظى بدعم من صندوق الاستثمارات العامة، المساهم الرئيسي للمشروع، والذي يوفر النسبة الأكبر من التمويل.

وتابع: "نحن على وشك إغلاق تمويل بـ 14 مليار ريال مع خمسة بنوك سعودية، إضافة إلى ذلك، أعلنا العام الماضي عن توقيع أكبر اتفاقية لنا مع كونسورتيوم بقيادة أكوا باور كشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي جذب استثمارات خاصة ليس فقط محليا وإنما من عدد من البنوك الآسيوية والمستثمرين الآسيويين الذين يؤمنون برؤية مشروع البحر الأحمر.

إذا تنوع في القاعدة الرأسمالية التي تظهر أهمية وفرص القطاع السياحي في المملكة".

وأوضح أنه يأمل بفتح أبواب كورال بلوم نهاية 2023 أي بعد أقل من ثلاث سنوات.