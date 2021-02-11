إنقاذ مواطنَيْن علقا في إحدى المناطق الجبلية الوعرة بمنطقة الباحة

تمكّنت قوات الدفاع المدني في الباحة، اليوم الخميس، من إنقاذ مواطنين علقا بإحدى المناطق الجبلية الوعرة في قرية بيضان البارك، فيما جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما وهما بصحة جيدة.

وقال الدفاع المدني السعودي عبر حسابه على موقع «تويتر»: «تمكن مدني الباحة من إنقاذ مواطنَيْن علقا بأحد المناطق الجبلية الوعرة في قرية بيضان البارك، وقدمت لهما الرعاية الطبية اللازمة، وهما بصحة جيدة - ولله الحمد».

‏وكانت المديرية العالمة للدفاع المدني أهابت بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم المخاطرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال متمنية السلامة للجميع.

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