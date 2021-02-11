«حساب المواطن»: الإفصاح عن «مكافأة المؤذِّن» ضرورة لأنها ضمن الدخل

أوضح برنامج حساب المواطن أن مكافأة المؤذن تعد من الدخل الذى يجب الإفصاح عنه في حساب المستفيد وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «تعتبر مكافأة المؤذن من ضمن الدخل ولا بد من الإفصاح عنها، ويرجى اختيار نوع الدخل (غير ذلك) ومصدر الدخل (مكافأة الأئمة والمؤذنين).

من جهة أخرى، أوضح برنامج حساب المواطن، أنه لا يمكن إضافة تابع من خلال التطبيق، ويمكنك ذلك من خلال البوابة الالكترونية من خلال الرابط التالي: http://ca.gov.sa

ويمكن إضافة التابعين عن طريق (تفاصيل الطلب - بيانات التابعين) وإضافة التابعين ثم الضغط على (إضافة) ثم (حفظ).

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