ضم مدد الاشتراك بنظام تبادل المنافع.. «التأمينات» تحدد 5 شروط

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، متطلبات وآلية وإجراءات الاستفادة من خدمة ضم مدد الاشتراك بنظام تبادل المنافع.

وحصرت مؤسسة التأمينات، عبر موقعها الإلكتروني، متطلبات واشتراطات الاستفادة من خدمة ضم مدد الاشتراك في الشروط التالية:

- ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافاة أو معاشًا.

- ألا يزيد عمر المشترك على(59) عامًا، عند طلب الضم.

- ألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز.

- ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددًا مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ولا يسري هذا القيد في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة أو التخصيص.

- ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن 12 شهرًا.

وحددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، طريقة وآلية طلب ضم مدد الاشتراك بنظام تبادل المنافع وذلك من خلال إتباع الإجراءات والخطوات التالية:

- التقدم مباشرة إلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول أو إلى أحد فروعها.

- عن طريق جهة العمل التي يعمل بها.

- إرسال طلبه بالبريد المسجل إلى الجهة المختصة.

- يرسل الطلب للمؤسسة العامة للتقاعد إذا كانت مدة الاشتراك المطلوب ضمها خاضعة لنظام التقاعد، ويرفق مع الطلب صورة لبطاقة الأحوال المدنية، وصورة من بيان مدة الاشتراك المطلوب ضمها، أو صورة من قرار طي القيد من الخدمة المدنية، أو صورة من وثيقة إنهاء الخدمة العسكرية.​​

- يتقدم المشترك بطلبه إلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول لضم مدة اشتراكه بموجب النموذج المعتمد (ضم1) وفقًا للتالي:

- يُرسل الطلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا كانت مدة الاشتراك المطلوب ضمها خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، ويرفق بالطلب صورة من بطاقة الأحوال المدنية، وصورة من قرار التعيين بالخدمة الأخيرة الخاضعة لنظام التقاعد، ومشهداً بأنه لا يزال على رأس العمل من جهته، أما من ترك الخدمة فيوضح ذلك في نموذج الضم.

- يُرسل الطلب للمؤسسة العامة للتقاعد إذا كانت مدة الاشتراك المطلوب ضمها خاضعة لنظام التقاعد، ويرفق مع الطلب صورة لبطاقة الأحوال المدنية، وصورة من بيان مدة الاشتراك المطلوب ضمها، أو صورة من قرار طي القيد من الخدمة المدنية، أو صورة من وثيقة إنهاء الخدمة العسكرية.

وأوضحت مؤسسة التأمينات، أنه لا يسمح النظام بأن تكون مدد الاشتراك المضمومة بين نظامي التقاعد المدني أو العسكري ونظام التأمينات الاجتماعية مدداً مكمّلة لاستحقاق معاش التقاعد المبكر قبل بلوغ الستين، ما عدا حالات الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة، أو التخصيص، ويلزم المشترك أن يكمل المدة التي يتطلبها النظام الأخير للحصول على معاش التقاعد المبكر.

وأشارت المؤسسة، إلى أنه لا يسمح النظام بإعادة المبالغ التي سبق صرفها عن خدمات سابقة في نظام التقاعد المدني والعسكري بغرض إعادة احتساب الخدمة وضمها للخدمات الحالية على نظام التأمينات الاجتماعية.

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