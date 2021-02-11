«الاتحاد الأوروبي» يدين الهجوم الإرهابي الحوثي ضد مطار أبها

أدان الاتحاد الأوروبي الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي بالمملكة، داعيًا إلى إيقاف تلك الهجمات التي تعرض المدنيين للخطر.

وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، بيتر ستانو: «إن الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الذي يعد الأحدث في سلسلة من الهجمات التي تعرض المدنيين للخطر وتزيد من عدم الاستقرار الإقليمي وتؤخر آفاق حل الصراع اليمني»، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي دعا إلى وقف هذه الهجمات.

وكانت قوات التحالف، أعلنت أمس الأربعاء، السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها؛ عقب استهداف ميليشيات الحوثي (المدعومة من إيران) لمطار أبها.

وأشارت قيادة التحالف إلى أنه ستتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي، وأنها تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين، وأن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين، جريمة حرب.

اقرأ أيضًا:

استهداف مطار أبها.. إدانات عربية وتأكيد على دعم إجراءات السعودية للحفاظ على استقرارها

السفارة الأمريكية بالرياض تدين استهداف مطار أبها وتدعو الحوثيين لوقف الأعمال العدوانية

بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لمحاولة استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين في مطار أبها