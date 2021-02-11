«مكافحة الفساد»: التحقيق مع 411 متهمًا.. وإيقاف 60 مواطنًا ومقيمًا

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، مباشرتها عددًا من القضايا الجنائية والإدارية، خلال شهر جمادى الآخرة.

وذكرت الهيئة- في بيان لها نشرته عبر حسابها على تويتر- أنها باشرت (490) جولة رقابية خلال شهر جمادى الآخرة 144۲هـ، والتحقيق مع (411) متهمًا في قضايا جنائية وإدارية، وإيقاف (60) مواطنًا ومقيمًا، منهم (48) موظفًا من وزارة الدفاع، الداخلية، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، البيئة والمياه والزراعة، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأشارت إلى أن الموقوفين تورطوا في تهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير)، وجار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء.

وطالبت الهيئة بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري، وذلك للمحافظة على المال العام، من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية: الهاتف المجاني (980) الموقع الإلكتروني: .

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