هل يمكن تغيير رقم الجوال بـ«توكلنا»؟.. التطبيق يوضح إمكانية تعديل البيانات

كشف تطبيق توكلنا، إمكانية القيام بتعديل البيانات الشخصية ومن ضمنها تغيير رقم الجوال بالحساب الشخصي في التطبيق أو عبر أبشر.

وأوضح توكلنا، عبر موقعه الإلكتروني، أنه بعد إتمام عملية تسجيل الحساب الشخصي بنجاح في التطبيق لا يمكن تعديل أو تغيير رقم الجوال.

وأشار تطبيق توكلنا، إلى أنه حتى لو تم تعديل رقم الجوال في الحساب الشخصي بمنصة أبشر للخدمات الإلكترونية لا يمكن تعديل رقم الجوال بـ«توكلنا»، مشيرًا إلى أنه أثناء التسجيل بالتطبيق من خلال أبشر يتم اعتماد رقم الجوال الموجود بمنصة الخدمات الإلكترونية ولا يتم تغييره حتى لو تم تعديله بـ«أبشر».

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