بعد اختفاء امرأة وطفل في محمية «حرة طريف».. الأمن البيئي يعثر عليهما

نجحت القوات الخاصة للأمن البيئي في العثور على امرأة وطفل، بعد فقدها في محمية الحرة بمدينة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي أن المرأة وطفلها تاها في المحمية، مشيرًا إلى أنه تم تلقي بلاغ من شرطة محافظة طريف عن اختفاء امرأة برفقتها طفل، داخل المحمية.

وأضاف أنه تم تحريك دوريات من القوات بمشاركة شرطة محافظة طريف وجوالة من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وفريق إنجاد للبحث والإنقاذ، وتم العثور على المرأة والطفل، وهما بصحة جيدة، وطالب المواطنين والمقيمين والزوار، توخي الحذر من المناطق الجبلية والصحراوية ذات التضاريس الوعرة وعدم المجازفة بأرواحهم فيها.

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