السعودية وقطر تستأنفان الحركة التجارية الأحد المقبل بضوابط تنظيمية واحترازية

يتم استئناف حركة التجارة بين السعودية قطر، عبر المنفذ الحدودي بين البلدين، بدءا من يوم الأحد المقبل.

وأوضحت الهيئة العامة للجمارك في قطر- وفقا لما ذكرته العربية- أنه سيتم استئناف الحركة التجارية عبر منفذ أبو سمرة الحدودي مع السعودية (المقابل لمنفذ سلوى)، يوم الأحد المقبل. مشيرة إلى أن العمل بحركة الشحن التجاري في المنفذ سيتم وفقًا للاشتراطات والإجراءات المعدة لذلك.

وأضافت أنه من المتوقع بدء أعمال الصيانة المقررة مسبقًا في منفذ (أبو سمرة) خلال الربع الثاني من 2021 ولمدة 14 شهرًا، تزامنًا مع استمرار حركة المسافرين والتجارة بين البلدين.

وأشارت الجمارك القطرية إلى تطبيق ضوابط وإجراءات تنظيمية واحترازية بشأن حركة البضائع الواردة والعابرة من منفذ (سلوى) الحدودي في السعودية إلى منفذ (أبو سمرة) الحدودي في قطر.

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