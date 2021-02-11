تجديد هوية مقيم.. «الجوازات السعودية» تجدد التذكير بعقوبات التأخير

أعادت المديرية العامة للجوازات السعودية، تجديد التذكير بغرامات تأخير تجديد هوية المقيم عقب انتهاء صلاحية مدتها.

وأوضحت الجوازات السعودية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، في ردها على استفسار أحد المستخدمين أنه تفرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد ٣ أيام من انتهاء صلاحية.

وأشارت المديرية العامة للجوازات، إلى أن عدم تجديد هوية مقيم بعد انتهاء مدة صلاحيتها خلال مدة فترة السماح المذكورة يعرض صاحبها للعقوبات والغرامات التالية:

- دفع غرامة 500 ريال عقوبة في المرة الأولى.

- دفع غرامة 1000 ريال عقوبة في المرة الثانية.

- الإبعاد في حالة عدم تجديد هوية مقيم خلال المدة المحددة.

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