ضبط 57 مخالفا لنظام البيئة بحوزتهم 5 أطنان من الحطب المحلي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، بمساندة الأمن العام، 31 مواطنًا، وبحوزتهم أكثر من 5 أطنان من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 13 مركبة، كما ضبطت الجهات المختصة بالأمن العام 26 مخالفًا، منهم 21 مواطنًا و5 مقيمين، وهم يعرضون حطبًا محليًا للبيع في عدة مناطق في المملكة.
وضمت قائمة المناطق التي شهدت مخالفات المضبوطين: الرياض ومكة المكرمة والقصيم، والمنطقة الشرقية وجازان، والباحة، ومنطقة الحدود الشمالية.
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