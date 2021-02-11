أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مباشرتها 460 جولة رقابية خلال شهر جمادى الآخرة، والتحقيق مع 411 متهما وإيقاف 65 مواطنا ومقيما. وكشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن 48 موقوفا ممن تم إيقافهم موظفين في وزارات (الدفاع، الداخلية، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، والبيئة والمياه والزراعة)، ورئاسة أمن الدولة والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير). وأوضحت الهيئة أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.



كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: إيقاف 65 شخصا منهم 48 موظفا في 7 وزارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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