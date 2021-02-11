السعودية اليوم / بدء العمليات الجراحية باستخدام المنظار في مستشفى المظيلف العام



القنفذة 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

أعلنت "صحة القنفذة" عن البدء في استخدام منظار البطن الجراحي في قسم العمليات الجراحية بمستشفى المظيلف العام، وذلك بعد إضافة هذه الخدمة مؤخراً.

يذكر أن مستشفى المظيلف العام تبلغ سعته 50 سريراً وتوجد فيه العديد من التخصصات الطبية.

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13:53ت م

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