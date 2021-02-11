السعودية اليوم / 1577 إصابة بكورونا في النمسا



فيينا 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

سجّلت السلطات الصحية في النمسا خلال الـ 24 ساعة الماضية 1577 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة النمساوية في بيان أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 429139 إصابة، بينما بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 8138 وفاة، مشيرة إلى تماثل أكثر من 404 آلاف حالة للشفاء.

// انتهى //

13:49ت م

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فيينا 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسسجّلت السلطات الصحية في النمسا خلال الـ 24 ساعة الماضية 1577 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضحت وزارة الصحة النمساوية في بيان أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 429139 إصابة، بينما بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 8138 وفاة، مشيرة إلى تماثل أكثر من 404 آلاف حالة للشفاء.// انتهى //13:49ت م0076

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