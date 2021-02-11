السعودية اليوم / أمانة عسير تكثّف حملاتها التفقدية لمعالجة التشوه البصري



أبها 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

كثّفت أمانة منطقة عسير ممثلةً في إدارة النظافة خلال الشهر الجاري حملات معالجة مظاهر التشوه البصري في بعض أحياء مدينة أبها وضواحيها.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الحملة شملت عددًا من أحياء مدينة أبها، تم خلالها سحب 46 سيارة تالفة، مشيراً إلى أن إجمالي عدد السيارات المشوهة للمنظر العام التي تم سحبها خلال الـ 6 أشهر الماضية بلغ 2712 سيارةً، مؤكداً أن الأمانة قامت بالتحفظ على تلك المركبات؛ تمهيدًا لتطبيق الغرامات المقررة بحق المخالفين.

وأضاف الحميدي أن الحملة تهدف إلى القضاء على مسببات التشوه البصري؛ بهدف تعزيز السلوك الحضاري وتعزيز المشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري.

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13:47ت م

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