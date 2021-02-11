

سكاكا 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

أغلقت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال الفترة من 22 إلى 28 جمادى الآخرة الجاري 66 منشأة لم تطبق الاشتراطات الصحية للحد من انتشار الفيروس، إضافة إلى تحرير 108 مخالفات للإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن المخالفات المرصودة تنوعت ما بين عدم تطبيق التباعد البشري داخل المنشأة، والسماح بدخول غير الملتزمين بالكمامة، وعدم الالتزام بقياس درجة الحرارة للمتسوقين والعاملين عند المداخل، وعدم التأكد من تشغيل تطبيق توكلنا، إضافة الى عدم تأمين المعقمات والمطهرات في الأماكن المخصصة لها.

وأكد الحموان استمرار مثل هذه الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، على جميع المنشآت التجارية المتعلقة بالصحة العامة، وعدم التهاون في تطبيق العقوبات الفورية على المخالفين.

// انتهى //

13:46ت م

0074



سكاكا 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسأغلقت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال الفترة من 22 إلى 28 جمادى الآخرة الجاري 66 منشأة لم تطبق الاشتراطات الصحية للحد من انتشار الفيروس، إضافة إلى تحرير 108 مخالفات للإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد في الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والكافيهات.وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن المخالفات المرصودة تنوعت ما بين عدم تطبيق التباعد البشري داخل المنشأة، والسماح بدخول غير الملتزمين بالكمامة، وعدم الالتزام بقياس درجة الحرارة للمتسوقين والعاملين عند المداخل، وعدم التأكد من تشغيل تطبيق توكلنا، إضافة الى عدم تأمين المعقمات والمطهرات في الأماكن المخصصة لها.وأكد الحموان استمرار مثل هذه الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، على جميع المنشآت التجارية المتعلقة بالصحة العامة، وعدم التهاون في تطبيق العقوبات الفورية على المخالفين.// انتهى //13:46ت م0074

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الجوف تغلق 66 منشأة وتسجّل 108 مخالفات لإجراءات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.