السعودية اليوم / جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل توقع اتفاقية تعاون وتبادل الخبرات مع إحدى شركات التدريب



الدمام 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

وقعت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل اليوم، مع إحدى الشركات المختصة بالتدريب والتوظيف، مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الخبرات في التدريب المنتهي بالتوظيف والتعليم المستمر.

أكد عميد معهد الاستشارات والخدمات بالجامعة الدكتور عبدالكريم الهويش، سعي الجامعة إلى بناء شراكة استراتيجية للتعاون على تحقيق أهداف رؤية المملكة، من خلال دعم مبادرات التوطين لتأهيل وتدريب وتوظيف الكوادر

// انتهى //

13:45ت م

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الدمام 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسوقعت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل اليوم، مع إحدى الشركات المختصة بالتدريب والتوظيف، مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الخبرات في التدريب المنتهي بالتوظيف والتعليم المستمر.أكد عميد معهد الاستشارات والخدمات بالجامعة الدكتور عبدالكريم الهويش، سعي الجامعة إلى بناء شراكة استراتيجية للتعاون على تحقيق أهداف رؤية المملكة، من خلال دعم مبادرات التوطين لتأهيل وتدريب وتوظيف الكوادر السعودية ؛ وتمكينهم في سوق العمل، وتبادل الخبرات والخدمات في مجالات التطوير والاستشارات التدريبية والتطوير الإداري، إضافة إلى تنفيذ وتشغيل بعض البرامج التدريبية والتطويرية المنتهية بالتوظيف في مجال الخبرات.// انتهى //13:45ت م0073

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