السعودية اليوم / سمو أمير منطقة نجران يثمن جهود الجمعيات الخيرية في المنطقة



نجران 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

ثمّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران الجهود التي تقوم بها الجمعيات الخيرية في منطقة نجران ومحافظاتها لتقديم خدماتها لجميع المستفيدين وأهمية التنسيق بين مختلف الجمعيات لتصل الخدمات إلى كل المواقع التي تحتاج خدمات الجمعيات.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم رئيس المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بمنطقة نجران الدكتور صالح بن نمران الحارثي، الذي أطلع سموه على التقرير الختامي لمجلس الجمعيات الأهلية لعام 2020م، الذي اشتمل على عدة محاور عن تمثيل الجمعيات الأهلية والتنسيق والتكامل بين الجمعيات وتمكين وتطوير الجمعيات ومبادرات المجلس "كلنا واحد" و "وطن العطاء".

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13:38ت م

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