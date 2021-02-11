السعودية اليوم / جامعة الملك سعود توقع مذكرة تفاهم مع أكاديمية نسيج في المجال الأكاديمي والبحثي



الرياض 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

وقعت جامعة الملك سعود ممثلة بعمادة شؤون المكتبات اليوم، مذكرة تفاهم مع أكاديمية نسيج.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريب والتطوير للعاملين والمهتمين في قطاع المعلومات والمكتبات وكذلك في المجال الأكاديمي محلياً ودولياً.

وتسعى عمادة شؤون المكتبات من خلال هذه الاتفاقية إلى المساهمة في تمكين جامعة الملك سعود من تقديم تعليم وإنتاج بحثي مميز لخدمة المجتمع والباحثين.

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13:22ت م

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