

تونس 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

بدأت اليوم بمقر الأمانة العاملة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة تونس، أعمال المؤتمر العربي السادس لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية، بمشاركة مديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية العرب وممثليهم في الدول العربية، فضلا عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب معالي الدكتور محمد بن علي كومان في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال المؤتمر، أن جائحة "كوفيد 19" لا تزال تلقي بظلالها القاتمة على المنطقة العربية والعالم أجمع، ملقيةً على عاتق أجهزة الأمن والحماية المدنية مسؤولياتٍ جساماً في مواجهتها ومد يد العون والمساندة لضحاياها ومعاضدة جهود الطواقم الطبية في التصدي لها، فضلا عن السهر على تطبيق إجراءات الحجر الصحي وحظر التجوال.

وأضاف كومان، ولئن لم يكن لأجهزتكم إسهام ميداني في التصدي لهذا الوباء، فإن دورها في مواجهته كان دورا بناء، ذلك أن المهام التي تقومون بها مهام حيوية لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال خاصة في ظروف الأوبئة والكوارث.

وتابع أن الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي والتباعد الاجتماعي لا تستغني عن السجل المدني وما يحتويه من معلومات ضرورية يتم استخدامها في تغذية البرامج الحاسوبية التي يتم استخدامها لتطبيق كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الجائحة.

ويناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها: الأجهزة التقنية والنظم المعلوماتية المستخدمة في إدارات الأحوال المدنية، إضافة إلى تصور لبطاقة هوية نموذجية.

كما سيستعرض المؤتمر تجارب الدول الأعضاء في مجال تسيير العمل في إدارات الأحوال المدنية، وآرائها بشأن جدوى وضع مدونة قواعد سلوك نموذجية للعاملين في إدارات الأحوال المدنية في ظل وجود المدونة العربية الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين.

// انتهى //

13:20ت م

0067





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بدء أعمال المؤتمر العربي لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.