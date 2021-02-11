السعودية اليوم / بلدي رفحاء يكثف جولاته الرقابية ويضبط 23 مخالفة ويغلق 7 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية



رفحاء 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

كثفت الفرق الرقابية في بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، جولاتها الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية؛ لمتابعة تنفيذ التدابير والاحترازات الصحية ومدى تطبيقها؛ للحد من انتشار فيروس

وأكد رئيس بلدية رفحاء الدكتور محمد الوردة، أهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية ووضع الملصقات الأرضية؛ لتحقيق التباعد الجسدي، وتوفير المعقمات الطبية والقفازات وأجهزة قياس الحرارة عند مداخل المراكز؛ مؤكداً أن الفرق الميدانية مستمرة في تكثيف جولاتها للرقابة على جميع المنشآت، وأنه لن يتم التهاون مع المخالفين وسيتم تطبيق العقوبات النظامية، داعياً إلى الإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.

// انتهى //

13:19ت م

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رفحاء 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسكثفت الفرق الرقابية في بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، جولاتها الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية؛ لمتابعة تنفيذ التدابير والاحترازات الصحية ومدى تطبيقها؛ للحد من انتشار فيروس كورونا ، أسفرت عن إغلاق 7 منشآت مختلفة وتحرير 21 مخالفة متنوعةً.وأكد رئيس بلدية رفحاء الدكتور محمد الوردة، أهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية ووضع الملصقات الأرضية؛ لتحقيق التباعد الجسدي، وتوفير المعقمات الطبية والقفازات وأجهزة قياس الحرارة عند مداخل المراكز؛ مؤكداً أن الفرق الميدانية مستمرة في تكثيف جولاتها للرقابة على جميع المنشآت، وأنه لن يتم التهاون مع المخالفين وسيتم تطبيق العقوبات النظامية، داعياً إلى الإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.// انتهى //13:19ت م0066

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