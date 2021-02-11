السعودية اليوم / الإمارات تسجل 3525 إصابة جديدة بفيروس كورونا



‎أبوظبي 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة ، خلال الساعات الـ 24 الماضية 3525 إصابة جديدة بفيروس

‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 18 حالة مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 974 حالة.

وأشارت إلى أنه تم شفاء 3,734 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 319,787 حالة.

// انتهى //

13:18ت م

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‎أبوظبي 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسسجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة ، خلال الساعات الـ 24 الماضية 3525 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 339,667 حالة.‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 18 حالة مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 974 حالة.وأشارت إلى أنه تم شفاء 3,734 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 319,787 حالة.// انتهى //13:18ت م0065

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