شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 11 فبراير 2021

تراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، الخميس 11 فبراير 2021، في البنوك وشركات الصرافة.



وانخفض متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، اليوم الخميس، إلى نحو 4.158 جنيه للشراء، و 4.185 جنيه للبيع، مقابل 4.166 جنيه للشراء، و4.193 جنيه للبيع.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل العملات، كما أسهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

ووفق لـ"العين الإخبارية" كشف مسح في 23 بنكا، استقر متوسط سعر الريال السعودي في البنوك، عند نحو 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر الثامن، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند 4.16 جنيه في 4 بنوك، عودة، وبلوم مصر، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.23 جنيه في بنك الإسكان والتعمير.

فيما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.097 جنيه للشراء و4.188 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند مستوى 15.60 جنيه للشراء، و15.699 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي، إلى 18.90 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.88 جنيه للشراء، و19 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

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فيما زاد متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.58 جنيه للشراء، و21.72 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.48 جنيه للشراء، و21.62 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، البنك المركزي المصري، نحو 4.246 جنيه للشراء، و 4.274 جنيه للبيع.

فيما بلغ متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 51.57 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.51 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع، أمس.

تراجع معدل التضخم السنوي في مصر بمستوى يفوق التوقعات، مستفيدا من التراجع الرهيب في أسعار عدة سلع بينها البطاطس والطماطم.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 4.3 % على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني الماضي، من 5.4 % في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبذلك ينزل التضخم عن المستويات المستهدفة للبنك المركزي عند 7% تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصها.

وانخفض مؤشر الأسعار 0.4 نقطة مئوية عن الشهر السابق.