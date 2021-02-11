شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ترصد استمرار الرحلات وإنسيابية الحركة بمطار أبها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تواجد أمني وتنظيمي وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمطار

- مواطنون : الحركة آمنة ونثمن جهود "التحالف" في التصدى لأي هجوم

بعد استهداف ارهاب الحوثي لمطار أبها الدولي ، قامت " اليوم " بجوله ميدانيه واستطلعت رأي المسافرين بالمطار.

رصدت " اليوم " تواجد أمني وتنظيمي وإنسيابية الحركة منذ الصباح في المطار واستمرار الرحلات وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية ، وقال مواطنون أن الحركة داخل المطار آمنة وأشادوا بجهود قوات التحالف في اعتراض أي هجوم غاشم.