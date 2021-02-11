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”الخليج 365” ترصد استمرار الرحلات وإنسيابية الحركة بمطار أبها

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الدمام - شريف احمد - - تواجد أمني وتنظيمي وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمطار

- مواطنون : الحركة آمنة ونثمن جهود "التحالف" في التصدى لأي هجوم

بعد استهداف ارهاب الحوثي لمطار أبها الدولي ، قامت " اليوم " بجوله ميدانيه واستطلعت رأي المسافرين بالمطار.

رصدت " اليوم " تواجد أمني وتنظيمي وإنسيابية الحركة منذ الصباح في المطار واستمرار الرحلات وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية ، وقال مواطنون أن الحركة داخل المطار آمنة وأشادوا بجهود قوات التحالف في اعتراض أي هجوم غاشم.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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