250 مليون شخص يمكنهم الوصول لـ كورال بلوم خلال 3 ساعات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الرؤية التصميمية كورال بلوم للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر.

وكشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحًا في العالم، التصاميم التي صممتها الشركة البريطانية “فوستر وشركاه” لتتماهى مع البيئة الطبيعية البكر للجزيرة الرئيسية.

مزايا كورال بلوم:

وفيما يلي أبرز 9 مزايا لـ كورال بلوم:

المشروع يمتد على مساحة 28 ألف كم.

له خط ساحلي يمتد لمسافة 200 كيلو متر.

أرخبيل يضم أكثر من 90 جزيرة بكر.

محميات طبيعية.

يحتضن شعاباً مرجانية نادرة ومزدهرة.

يضم أحد أكبر الحواجز المرجانية في العالم.

مناخ معتدل على مدار العام ومتوسط درجة الحرارة 25 مئوية.

موقع استراتيجي، حيث يمكن لـ250 مليون شخص الوصول إلى الموقع خلال 3 ساعات جوًا، كما يمكن لـ80% من سكان العالم الوصول إلى الموقع خلال 8 ساعات فقط.

يقع على بعد 500 كم شمال مدينة جدة.

11 منتجعًا وفندقًا:

ومن المقرر أن تضم جزيرة شُريرة 11 منتجعًا وفندقًا يتولى تشغيلها عدد من أشهر علامات الضيافة العالمية، وستتم الاستفادة من المشهد الطبيعي لإضفاء تأثير درماتيكي على هذه المنشآت، خصوصًا وأن جميع فنادق وفلل الجزيرة مكونة من طابق واحد مندمجة مع الكثبان الرملية، مما يضمن الحفاظ على روعة المناظر الطبيعية المحيطة دون أي عائق يحجب رؤيتها، كما يهيئ لدى الضيوف إحساسًا بالغموض بينما تتكشف أمامهم معالم الجزيرة شيئًا فشيئًا، حيث راعت تصاميم المنتجعات والفنادق كذلك متطلبات المسافرين؛ فلا تتضمن أي ممرات داخلية على سبيل المثال، في ضوء تنامي الطلب على المساحات الرحبة والمنعزلة بعد تفشي جائحة “كوفيد-19”

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