مياه جازان تشغّل شبكات وتضخ المياه لـ8000 مستفيد في الحميراء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

متابعات الخليج 365 - جازان

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بدأت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان في تشغيل شبكات المياه في 39 قرية بمركز الحميراء بمحافظة العارضة.

زيادة نسب التغطية:

وأوضح مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر أن تشغيل الشبكات يأتي ضمن حرص الإدارة على زيادة نسب التغطية للخدمات المائية، ومواكبة الطلب المتزايد على خدمات المياه، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع الكفاءة التشغيلية في نقل وتوزيع المياه، وتحسن الأداء التشغيلي، وتحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة برفع مستوى الخدمات المائية المقدمة للمستفيدين.

وبين أن إجمالي أطوال الشبكات والخطوط الناقلة للمياه المنفذة بلغت 130 كم طولي، إضافة لتنفيذ نحو 830 توصيلة منزلية، وخزاني مياه بسعة 4100 م3، ستسهم في توفير المياه لأكثر من 8 آلاف مستفيد، عبر ضخ أكثر من 2500متر مكعب يوميا من خلال عدد ساعات ضخ تصل إلى 12 ساعة، بما يضمن رفع نسب تغطية المياه، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والاستغناء عن 800 رحلة صهريج سقيا شهريًا.

القرى المستفيدة:

وأشار المهندس جبر إلى أن القرى المستفيدة تشمل (الحميراء، حمر، الحقو، النواصرة، العشوة، المرقية، الردحة، الدحر، الشريفيات، النبيعة، الحنبة، الخضيرة، الدقيقة، خالفة الخسعى، الدمون، القراهبة، المجرف، الشارة، المسرار، الصيابة، الفرشة، السودة، القرن، المحجاة، الرصفة، المخيل، المزرق، المعترض، المعزب، المعطن، جبجب، المنقع، حيال، خالفه البرق، دبيجان، سر الدشة، كتيفة، كرسى الداير، نبعان).

ودعا مدير عام خدمات المياه في منطقة جازان المستفيدين من خدمات المياه بمركز الحميراء بمحافظة العارضة لطلب جميع الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية لشركة المياه الوطنية الفرع الإلكتروني هنا.