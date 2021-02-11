صحيفة: الاعتداء الحوثي على مطار أبها جريمة حرب

محمد الفلاح - الخميس 11 فبراير 2021

تحت عنوان "جريمة حرب " .. أكدت صحيفة "الاتحاد" لم يكن الاعتداء الحوثي على مطار أبها السعودي، مجرد فعل إجرامي لزمرة ميليشيات شعارها الجبن والغدر، وإنما هو جريمة حرب واضحة بالأدلة القاطعة، تتطلب موقفاً حازماً بمحاكمة المسؤولين عنها مهما طال الزمن.



وأشارت إلى أنه إرهابٌ صريحٌ هدّد أمن وسلامة المدنيين من خلال تعمّد استهداف طائرة مدنية في مطار مدني. والوقاحة في هذا العمل الهمجي، الاعتراف الصادر عن الانقلابيين بهذا الشأن، والذي لا بد أن يضاف إلى قائمة طويلة في سجلهم الأسود لمقاضاتهم في الوقت المناسب.

وذكرت أن الإمارات في إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الخطير، تجدد تضامنها الكامل، ووقوفها في صف واحد مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، انطلاقاً من أن أمن البلدين كلٌّ لا يتجزأ.

ولفتت إلى أن الميليشيات الانقلابية لا تريد أي سلام، والتصعيد اليومي بـ«المسيّرات المفخخة»، والقصف الصاروخي ضد المدنيين خارج وداخل اليمن، دليلٌ واضحٌ على رفضها وعرقلتها جهود السلام وسعيها لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت في ختام افتتاحيتها حان الوقت لتكاتف عالمي يعاقب «الحوثيين» على أفعالهم، ويوقف تهديداتهم السافرة، ويفرض الحل السياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الدولية لاسيما القرار 2216