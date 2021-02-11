شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي المملكة يطلع على أعمال مجمع الفقة الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل سماحة مفتي عالم المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ، في مكتبه ، الأمين العام لمجمع الفقة الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفی سانو ، الذي قدم شرح لسماحته عن أعمال مجمع الفقة الإسلامي وما يقوم به من دور بارز على المستوى الدولي لعرض الشريعة الإسلامية عرضة صحيحة مقبولا وإبراز مزاياها وقدرتها التامة على معالجة مشكلات الحياة وتحقيق السعادة والإستقرار والأمن والأمان للإنسان في تصور شامل ومتكامل للدين الإسلامي بأصوله ومصادره وقواعدة وأحكامه عقب ذلك قدم سماحة المفتي هدية تذكارية للأمين العام للمجمع وتلقى سماحته هدية تذكاريه من معاليه .