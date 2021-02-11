شكرا لقرائتكم خبر عن «نزاهة» : قبضنا على 411 متهما في قضايا جنائية وإدارية..وهذه أرقامنا للبلاغات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. "نزاهة " أنها باشرت خلال شهر جماد الآخرة اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (٤٩٠) جولة رقابية، و التحقيق مع 411 متهم في قضايا جنائية وإدارية، وإيقاف (65) مواطن ومقيم منهم 48 موظف من وزارات (الدفاع، الداخلية، العدل، الشئون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، البيئة والمياه والزراعة) ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الغذاء والدواء، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير) وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

وناشدت الهيئة المواطنين لحماية المال العام والحفاظ عليه ، بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية:-

الهاتف المجاني: 980

البريد الإلكتروني:

[email protected]

الفاكس: 0114420057