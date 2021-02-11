5 أشياء متوقعة في جلسة محاكمة ترامب اليوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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تستمر محاكمة الرئيس السابق، دونالد ترامب، لليوم الثالث على التوالي، حيث يتهمه مجلس الشيوخ بإثارة الشغب والتحريض على العنف واقتحام الكابيتول لأول مرة في التاريخ الأمريكي، وذلك في يوم 6 يناير الماضي، وإليك ما يمكن توقعه في اليوم الثالث من المحاكمة.

1- من المتوقع أن يختتم المدعون، اليوم الخميس، مرافعاتهم بشأن اتهام دونالد ترامب، في محاولة أخيرة لإقناع أعضاء مجلس الشيوخ المترددين.

وكان قد قام تسعة من مديري المساءلة الديمقراطيين، الذين يعملون كمدعين عامين، بعرض قضيتهم، واستخدموا في ذلك لقطات فيديو لم تظهر من قبل لأحداث الشغب في 6 يناير.

2- ابتداء من ظهر يوم الأربعاء، مُنحوا 16 ساعة لمحاولة إقناع مجلس الشيوخ بأن ترامب مذنب بالتحريض على تمرد عنيف، واليوم، سوف يختتمون تلك العملية.

3- سيبدأ الدفاع بعد ذلك في مناقشة سبب خطأ إدانة ترامب في أعمال الشغب المميتة، وكان قد جادل ديفيد شوين، محامي الرئيس السابق، يوم الثلاثاء، بأن مجلس الشيوخ ليس لديه اختصاص لمحاكمة ترامب بمجرد مغادرته منصبه، وحذر من أن المساءلة تهدد بتقسيم الولايات المتحدة، ومع ذلك، تم التصويت على بدء المحاكمة.

وفشل المحامي الآخر، بروس كاستور، في إقناع ترامب نفسه بدفاعه، وبالتالي لم يكن به تأثيرًا يُذكر على المدعين، واليوم الخميس، سيقدم عرضًا آخر من المتوقع أن يكون أكثر قوة.

مسيرة سلمية مقابل التحريض على العنف

4- وفي حين أن المدعين الديمقراطيين سيعملون على إقناع مجلس الشيوخ باتهام ترامب، فإن شوين وكاستور سيؤكدان على أن ترامب دعا أنصاره في 6 يناير إلى مسيرة سلمية ووطنية من أجل الدفاع عن نزاهة الانتخابات، وسوف يجادلون أيضًا بأن حجج الديمقراطيين فارغة، وقد يسعون إلى اتهام الديمقراطيين بالنفاق، وإحضار أمثلة أخرى من الديمقراطيين الذين يحثون أنصارهم أيضًا على النضال والدفاع عن حقوقهم.

5- ومن المستبعد جدًا أن ينضم عدد كافٍ من الجمهوريين إلى الديمقراطيين لضمان الإدانة في محاكمة الإقالة، وهذا يتطلب أغلبية الثلثين، مما يعني أن 17 جمهوريًا سيحتاجون إلى الانضمام إلى 50 ديموقراطيًا.

سير محاكمة ترامب في الأيام المقبلة

اعتبارًا من يوم الأحد أو الاثنين، سيكون أمام أعضاء مجلس الشيوخ أربع ساعات من الاستجواب، وسيقرر المدعون بعد ذلك ما إذا كانوا يرغبون في استدعاء الشهود، وإذا فعلوا ذلك، ستستمر القضية لفترة أخرى، أما إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتم إجراء تصويت نهائي الأسبوع المقبل.

