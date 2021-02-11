تويتر: حساب ترامب لن يعود ولو أصبح رئيسًا لأمريكا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن موقع تويتر أن حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لن يعود ولو ترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية.

وقال نيد سيغال المدير المالي للشركة إنه لن يسمح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالعودة إلى الموقع حتى لو ترشح للمنصب مرة أخرى وفاز به.

وردًا على سؤال خلال مقابلة مع قناة CNBC عما إذا كان سيستعيد ترامب امتيازاته في “التغريد” إذا فاز بالرئاسة مرة أخرى، قال سيغال إن “حظر ترامب دائم”، مشيرًا إلى أن “سياساتنا مصممة للتأكد من أن الأشخاص الذين يحرضون على العنف يجب حظرهم وسياستنا لا تسمح لهم بالعودة”.

خطوة غير مسبوقة لتويتر:

واتخذ موقع التغريدات القصيرة خطوة غير مسبوقة الشهر الماضي بحظر ترامب، بعد أن اقتحم بعض أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي. في ذلك الوقت، قال الموقع إنه سيعلق ترامب بشكل دائم “بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف”.

وكان الموقع قد أغلق حساب ترامب مؤقتًا بسبب العديد من التغريدات والخشية من “تكرر نشر رسائل تحرض على العنف”.



