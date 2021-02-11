فريق استشاري زائر يُجري 4 عمليات جراحية بمستشفى ميسان بالطائف 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

متابعات الخليج 365 - الطائف

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أجرى الفريق الاستشاري الزائر من مديرية الشؤون الصحية بالطائف، ٤ عمليات جراحية بالمنظار؛ لاستئصال المرارة خلال زيارته الدورية لمستشفى ميسان.

كشف على المراجعين:

وأجرى الفريق بعد التنسيق المسبق مع مستشفى ميسان، عميلة الكشف على عدد من المراجعين ومتابعة حالاتهم.

تخفيض قوائم الانتظار:

وتهدف صحة الطائف من تكليف الفريق الاستشاري بزيارات المستشفيات الطرفية، إلى تخفيض قوائم الانتظار بالمستشفيات وكذلك تخفيف عناء السفر على المرضى وأسرهم لتلقي العلاج وإجراء العمليات بما يسهّل حصولهم على الخدمات الصحية والعلاجية المتميزة بمقر إقامتهم.

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