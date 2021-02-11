أمير تبوك: إطلاق محمد بن سلمان كورال بلوم خطوة كبيرة وواعدة للسياحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

متابعات الخليج 365 - تبوك

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أكد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير تبوك أن إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، الرؤية التصميمية “كورال بلوم” للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر يجسد النظرة المستقبلية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد لرفعة وعز الوطن والمواطن.

خطوة كبيرة وواعدة:

وأضاف أنه هذا يمثل خطوة كبيرة وواعدة نحو مستقبل مشرق للسياحة بالمملكة ورافد اقتصادي هام يؤكد على متانة الاقتصاد السعودي من خلال تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل وإيجاد بيئة استثمارية ناجحة ورفع مستوى جودة الحياة والناتج المحلي بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

أمير تبوك يشيد بجهود ولي العهد:

وأشاد بهذا الصدد بجهود ومتابعة ولي العهد وإشرافه المباشر لجميع اعمال المشروع من خلال تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠ والتي سيكون لها بالغ الأثر في تعزيز القطاع السياحي بالمملكة وإبراز المملكة كوجهة سياحية عالمية جديدة مرتبطة بالبيئة وتوفير جميع مقومات السياحة لمختلف شرائح المجتمع، والتي سوف تسهم بالإضافة إلى المشروعات التنموية بالمملكة في تدعيم الحركة الاقتصادية والتنموية التي تعيشها البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

واختتم أمير تبوك تصريحه بسؤال المولى القدير بأن يكلل جهود ولي العهد بالنجاح، وأن يمده بعونه وتوفيقه، وأن يجعله سندًا وعضدًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمواصلة مسيرة البناء والنماء، وأن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والازدهار.



