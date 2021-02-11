الشرطة السودانية تنتشر وتحبط مخططًا لحرق الميناء الرئيسي بالخرطوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

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أفادت مصادر إعلامية سودانية بأن الشرطة بدأت الانتشار في الخرطوم، وأحبطت مخططًا لحرق الميناء الرئيسي بالعاصمة.

فوضى في السودان:

يأتي هذا في الوقت الذي اجتاحت فيه العديد من مدن السودان فوضى أمنية عارمة أمس الأربعاء شملت حالات نهب وسطو طالت بعض الأسواق والمنشآت العامة والخاصة، وتسببت بخسائر كبيرة.

حملة اعتقالات:

وتزامناً مع إعلان حالة الطوارئ في ولايات سنار ودارفور وشمال كردفان والقضارف، تحدثت تقارير عن حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من عناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول – الجناح السياسي للإخوان – والذي تدور اتهامات جدية بمحاولته القيام بأعمال تخريب خطيرة مستغلًا الظروف الأمنية والاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليًا.

وشكلت مجموعات شبابية في أم درمان دروعًا بشرية لحماية عدد من المراكز والمحال التجارية، وفي دارفور وكردفان، شهدت الفاشر والأبيض وعدة مدن أخرى أعمال تخريب كبيرة شملت حرق مقار حكومية وخدمية وعشرات السيارات وحافلات النقل، كما أحرقت محطة إذاعة وتلفزيون حكومية إقليمية.

كما أعلنت ولاية سنار الواقعة في وسط السودان حالة الطوارئ بعد تحركات لعناصر من حزب المؤتمر الوطني الذي تم حله تقوم بالتحريض لإحداث فوضى وأعمال إجرامية بالولاية.

ووجهت الولاية الأجهزة الأمنية والشرطية لأخذ الحيطة والحذر لحماية الممتلكات، وناشدت المواطنين بالإبلاغ عن أماكن وتجمعات عناصر النظام المنحل وقادتهم.

