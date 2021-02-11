تنبيه من انعدام الرؤية على أضم والعرضيات وميسان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

متابعات الخليج 365 - واس

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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم والعرضيات وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مع انعدام في الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 7 مساء.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا مستقراً بوجه عام مع رياح سطحية نشطة على مناطق (المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،الرياض ،الشرقية)، وتكون سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات ( جازان ، عسير ، الباحة ).

حركة الرياح السطحية

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-44 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

