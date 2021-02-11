بشرى سارة.. ترقية أكثر من 12 ألف موظف وموظفة من منسوبي وزارة التعليم بالسعودية

في إطار الاجراءات التي تقوم بها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية لتحفيز العاملين بها وتشجيعهم على الإبداع ورفع كفاءة العمل بمنظومة التعليم، فقد أنهت الوزارة إجراءات ترقية نحو “12283 موظفاً وموظفة” من منسوبيها على سلم وظائف الإداريين والإداريات في بالديوان والإدارات والمدارس ومكاتب التعليم والملحقيات الثقافية، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية التي صدرت من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف تحقيق العدالة بين المتقدمين في عملية الترشيح والمفاضلة.

أكبر عدد ترقيات في تاريخ وزارة التعليم بالمملكة

وأشارت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، إلى أن عدد الترقيات الذي تم الإعلان عنه يعتبر أكبر عدد ترقيات حدث في تاريخ الوزارة، مما يوضح حجم الاهتمام من قبل المسئولين تجاه المنسوبين لها من الإداريين والإداريات، وذلك في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 وتقديراً للجهود المبذولة بالعملية التعليمية ولتحفيز كافة العاملين على الإبداع ورفع كفاءة العمل في المنظومة التعليمية.

إتاحة شواغر وظيفية للترقية في المستقبل

وأوضحت “التعليم”، أن ترقية أكثر من 12 ألف موظف وموظفة ستيح شواغر وظيفية للترقية في المستقبل وتزيد من تعزيز الفرص للترقية بإستمرار، حيث أن الوزارة قامت بوضع خطة لاستمرار عمليات الترقي وفقاً للشروط والضوابط المعلن عنها، مشيرة إلى أنه من أن تم الإعلان عن المعايير الخاصة بعملية المفاضلة للترقيات تمت تهيئة البنية التحتية لبناء منظومة مستدامة للترقي بنظام فارس، وإعداد ومراجعة وتطوير المعايير والسياسات والإجراءات للمفاضلة والترشيح.