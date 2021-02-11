شكرا لمتابعة خبر عن طارق الحبيب يحذر من كثرة التردد على العيادات النفسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرالدكتور طارق الحبيب استشاري الطب النفسي و الأمين العام لاتحاد الأطباء النفسيين العرب اليوم الخميس من كثرة زيارة الأطباء في حالة التوهم المرضي .

وأكد الدكتور طارق الحبيب أن أهم أهم خطوة في العلاج النفسي لتوهم المرض التوقف عن إجراء الفحوصات الكثيرة والمتكررة، وزيارات الأطباء المتعدِّدِينَ، لأن هذا يدعم التوهم المرضي، ولا يساعد .

وأضاف الدكتور طارق الحبيب أن التوقف عن ذلك يُقلِّل من هذه التوهمات، ويدعو إلى تجاهلها وعدم الاهتمام بها بينما تختفي تلك الأوهام مع الوقت .