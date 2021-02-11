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"فاجعة طريق الروسان" تزلزل "تويتر" بعد وفاة 5 من أبناء الجوف

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الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

انتفضَ موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " بعد حادث طريق الروسان الأليم والذي أسفر عن وفاة 5 من أبناء منطقة الجوف .

ودشن المغردون هاشتاج بعنوان " فاجعة طريق الروسان " صعد إلى الترند بعد أن أمطروه بوابل من الأدعية للمتوفين الشباب وصور من الحادث الصادم .

كما طالب المغردون الجهات المختصة بالتدخل العاجل لإصلاح الطريق الذي بات مهدداً للأرواح كل يوم ، وتخصيص حارة للشاحنات ووضع ضوابط لها .

وكان الحادث قد وقع مساء امس الأربعاء وتم نقل المصابين عبر الهلال الأحمر إلى طوارئ "الأمير متعب " إلا أن أرواحهم صعدت إلى بارئها .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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