شكرا لمتابعة خبر عن "حقوق الإنسان" تكشف أهم مواصفات ألعاب الأطفال لضمان سلامتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت هيئة حقوق الإنسان اليوم الخميس أنه يجب أن تكون ألعاب الأطفال مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية والثقافية والبيئية ، وخالية من أي مواد ضارة بالطفل .

ورصدت هيئة حقوق الإنسان بعض المواصفات التي يجب أن تتوفر في ألعاب الأطفال :

1- أن تكون مصنعة من مواد متينة مقاومة للصدأة والتآكل ، ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية والخليجية .

2- ألا تكون ذات أجزاء متحركة يسهل ابتلاعها أو أن تؤذيه .

3- أن يكون وضع البطاريات غير ظاهر وألا تعتمد على اتصالها بالكهرباء مباشرةً .

4- خلوها من المواد الكيميائية الضارة .

5- ألا تكون قابلة للإشتعال ويطون طلائها ثابت .

6- يجب كلما أمكن أن تكون مصدر للتعلم .