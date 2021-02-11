شكرا لمتابعة خبر عن أمطار رعدية على محافظات أضم والعرضيات وميسان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم، والعرضيات، وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مع انعدام في الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 7 مساء.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.