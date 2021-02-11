شكرا لمتابعة خبر عن إنشاء فصل خاص بالعقوبات البديلة لعقوبة السجن بمشروع النظام الجزائي الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يستهدف تطوير مشروع النظام الجزائي للعقوبات إنشاء فصل خاص بالعقوبات البديلة لعقوبة السجن رغبة في تخفيف الآثار السلبية لتلك العقوبة.

كما يستهدف النظام، وفقا لـ"عكاظ"، وضع حد أدنى وحد أعلى للعقوبات المقررة للجرائم، ووضع معايير محددة تلتزم بها جهات المحاكمة أثناء تقديرها لعقوبة المتهم الماثل أمامها.

كما يستهدف المشروع تجريم كافة صور انتهاك حقوق الإنسان، وتعزيز الحماية الجزائية للصحة العامة، وعقد فصل خاص للجرائم الماسة بالصحة العامة، بجانب الاهتمام بالجرائم الماسة بالأسرة والطفل.