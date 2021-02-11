شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "هل يأثم من لم يُجود القرآن؟ " الخثلان يجيب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجاب الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ سعد الخثلان، على استفسار حول وجوب تجويد القرآن الكريم، وهل يأثم من لم يلتزم بأحكام التجويد أم لا.

وقال الخثلان خلال برنامج " يستفتونك ": " التجويد مستحب وليس واجبًا، وما يذكره بعض القراء بحتمية التجويد ليس له دليل ".

وأكد الخثلان أن أكثر أهل العلم والفقهاء يرون أن التجويد مستحب وليس واجبًا، مشيرا إلى أن تصحيح التلاوة واجب.

وأضاف: " يجب نُطق الحروف بالطريقة الصحية، لذلك التلاوة واجب، لكن التجويد من محسنات التلاوة، ولا يصل لمرتبة الوجوب ولا يؤثم من يتركها ".

واختتم: " ننصح بتعلم أحكام التجويد وتطبيقها فهو من الأمور الحسنة، لكنه ليس واجبا الواجب هو تصحيح التلاوة " .