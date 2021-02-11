شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..وزير النقل يزف بشرى سارة لأهالي الجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

زف وزير النقل صالح بن ناصر الجاسر، بشرى سارة لأهالي منطقة الجوف، كاشفا عن إطلاق مشاريع جديدة.

وقال الجاسر في تصريحات تلفزيونية، إنه سيتم إطلاق 5 مشاريع للطرق بالجوف بتكلفة 200 مليون ريال، بأطوال تقارب الـ 100 كيلو.

وأضاف وزير النقل: " المنطقة فيها شبكة طرق عظيمة تتجاوز 5000 كيلو متر ذات جودة عالية ".

وكان وزير النقل صرح بأن عداد تشغيل خدمة القطار لمحافظة القريات سيبدأ في مارس العام القادم، وسيقدم خدمة تقدم لأول مرة بالمملكة، وهي نقل السيارات على نفس القطار الذي ينقل الركاب.