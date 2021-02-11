شكرا لمتابعة خبر عن كساب العتيبي: مسح صعدة عن بكرة أبيها هو اللغة التي يفهمها شُذّاذ الآفاق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استنكر المعارض السابق كساب العتيبي، تصعيدات مليشيات الحوثي الإرهابية تجاه المملكة، باستهدافها مطار أبها الدولي، واستهداف المدنيين بخميس مشيط.

وقال العتيبي: " كمواطن سعودي يفتخر بوطنه، ويعتز بقيادته، ومع التصعيد السافر من قبل عُملاء إيران وكلابه الحوثيين، الذي وصل لاستهدافهم المدنيين في مطار أبها بأوامر من خامنئي، نؤكد بأننا مع قيادتنا في كل ما تأمر به ".

وأضاف: " قناعتي الشخصية أن مسح صعدة عن بكرة أبيها هو اللغة التي يفهمها شُذّاذ الآفاق " .

الجدير بالذكر أن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلنت أمس الأربعاء، السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها الدولي نتيجة استهداف مليشيات الحوثي الإيرانية.

وأكد ‏التحالف العربي، أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين، كما سيتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي.