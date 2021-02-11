شكرا لمتابعة خبر عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حوثية باتجاه خميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي الإيرانية باتجاه خميس مشيط.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه خميس مشيط.