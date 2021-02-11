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تمكنت الجهات الأمنية في منطقة القصيم من القبض على 12 شخصا من الجنسية اليمنية امتهنوا التسول والاحتيال على عدد من المواطنين.
وذكرت شرطة المنطقة أن المتهمين كانوا يتجولون في محافظات القصيم وخارجها، ويطرقون أبواب المنازل لطلب المساعدة المالية من المواطنين بحجة أن عليهم “دية دَم”.
وأضافت أن إجراءات البحث والتحري أسفرت عن الكشف عن هوياتهم والقبض عليهم، حيث عُثر بحوزتهم على أكثر من 16 ألف ريال، لافتة إلى أنه تم استكمال الإجراءات النظامية حيالهم وإحالتهم للنيابة العامة.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر طرقوا الأبواب بحجة أن عليهم “دية دَم” .. شرطة القصيم تطيح بـ 12 شخصاً مارسوا التسول والاحتيال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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