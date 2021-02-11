شاهد.. مخاطر عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من كورونا (فيديو)

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نشرت وزارة الصحة فيديو توعويًا يوضح كيفية نقل العدوى بفيروس كورونا، في حالة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية بشكل مباشر، حيث يمكن للشخص المصاب أن ينقل العدوى إلى 4 أشخاص تقريبا.
ورصد الفيديو إحدى القصص الواقعية لحالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث اجتمع أشخاص بينهم مصاب لم تظهر عليه الأعراض، ونقل العدوى لهذه المجموعة.
وتفرقت هذه المجموعة ونقلت العدوى إلى مجموعة ثانية وثالثة ثم رابعة، وبدأت هذه المجموعات بعشرات ثم وصلت إلى المئات.
ومن بين تلك الحالات رجل كبير في السن نُقلت له العدوى عن طريق ابنه، ومكث في العناية المركزة.
وتوصي وزارة الصحة دوما بالالتزام بالإجراءات الوقائية، والابتعاد عن التجمعات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.
Source akhbaar24.argaam
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