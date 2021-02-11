“المرور” توضح طريقة إلغاء مُستخدم المركبة عبر “أبشر”

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أوضحت الإدارة العامة للمرور، طريقة إلغاء مُستخدم المركبة عبر منصة “أبشر” الإلكترونية. وبيّن المرور، أنه يمكن إلغاء مُستخدم المركبة من خلال الدخول لحساب المُستخدم في منصة “أبشر” ومن ثم قسم التفاويض ثم تفاويض المركبات، واختيار “إلغاء مُستخدم المركبة”. Source akhbaar24.argaam





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