لماذا سُميت تصاميم “كورال بلوم” التي أطلقها ولي العهد بهذا الاسم؟

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أطلق ولي العهد ورئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، الأمير محمد بن سلمان، أمس (الأربعاء)، الرؤية التصميمية “كورال بلوم” للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر، التي صممتها الشركة البريطانية “فوستر وشركاه”.

وعن سبب تسمية “كورال بلوم” بهذا الاسم، أوضح مدير الاستديو في شركة “فوستر وشركاه” جيرارد إيفيندين، أن تصميم الفنادق في جزيرة شُريرة يوحي وكأنها أخشاب طافية جرفتها الأمواج إلى الشطآن لتستقر بين الكثبان الرملية.

وأضاف أن المواد التي نستخدمها بتأثيرها البيئي المنخفض تساهم في حماية البيئة البكر للجزيرة، بينما تساعد الإضافات على تعزيز معالمها الطبيعية القائمة، ومن هنا جاء الاسم “كورال بلوم”، ومعناه “ازدهار المرجان”.

Source akhbaar24.argaam

